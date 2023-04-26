Харківський міський голова Ігор Терехов виступить на Саміті міст Північної та Південної Америки, який відбудеться 27-28 квітня у Денвері (штат Колорадо).

Такий форум проводиться вперше. У ньому візьмуть участь мери багатьох міст із країн Західної півкулі. З лідерами місцевого самоврядування зустрінеться Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Захід спрямований на заохочення місцевих органів влади та громадських лідерів до вирішення питань економічного співробітництва, мобілізації інвестицій, міграції, клімату, демократичного управління та цифрової трансформації.

Нагадаємо, Ігор Терехов перебуває у Сполучених Штатах Америки для переговорів із представниками уряду. Мета візиту — обговорити відновлення Харкова.

Джерело: Харківська міськрада

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