Діти прикордонників відвідали харківський дельфінарій

Днями діти та члени родин прикордонників, які загинули, зникли безвісти у боях за незалежність та територіальну цілісність України, відвідали шоу «Єдина планета» в Харківському дельфінарії «Немо».

На дітлахів чекали видовищні виступи дельфінів, морських котиків та левів. Особливо їх вразив спів морського лева та пари дельфінів.

Море вражень діти отримали й під час безпосереднього знайомства з дельфінами, разом позуючи на спільних фото.

Відвідування подібних закладів, особливо де є дельфіни, позитивно впливає на емоційний стан як самих дітей, так і дорослих. Адже дельфіни дуже комунікабельні, розумні та веселі й тим паче вони обожнюють спілкуватися з людьми, особливо з дітками.

Захід організовано Східним регіональним управлінням ДПСУ та Харківським дельфінарієм «Немо».

Агентство Телевидения Новости