Координаційний штаб надав фото звільнених українських захисників

Кадри звільнених сьогодні українців від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема сьогодні повернули захисників, які боролися за Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з окупантами на сході України, воювали на Харківському та Сумському напрямках.

До ЗСУ належать 19 звільнених, до прикордонної служби — 11, ВМС — 7, Нацгвардії — 2, територіальної оборони — 3.

Серед звільнених є поранені та з наслідками тортур у полоні

Джерело: hromadske

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