У Харкові на честь Всесвітнього тижня імунізації пройдуть інтерактивні заходи

Всесвітній тиждень імунізації стартував 24 квітня. З цієї нагоди у Харкові на дитячих точках «Спільно» ЮНІСЕФ відбуватимуться інтерактивні заходи для школярів та всіх охочих.

Основна мета заходу – нагадати про важливість дотримання Календаря профілактичних щеплень, пояснити дітям, як саме вакцини вчать організм захищатись від інфекцій, та дати можливість зробити щеплення від небезпечних хвороб прямо на місці.

У програмі – пізнавальна вікторина про здоров’я та його захист, мегарозмальовка, яскрава фотозона і подарунки для всіх.

На заході буде можливість безоплатно вакцинуватися від небезпечних хвороб дітям та дорослим. Щеплення здійснюватимуть медики вакцинальних бригад Харкова за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Де відбуватимуться події:

Вакцинальні бригади МОЗ працюватимуть з 27 по 30 квітня з 12:00 до 17:00 на площі Привокзальній, 1.

27, 28 квітня – чекають організовані шкільні колективи. Реєструйте свій клас за посиланням.

29, 30 квітня – чекають всіх охочих.

Зверніть увагу, що зробити щеплення малечі можна лише за наявності свідоцтва про народження та посвідчення особи одного із батьків або опікуна.

Цікаві активності без можливості вакцинуватися (початок щодня о 14:00):

– ст.м. Метробудівників;

– ст.м. Героїв Праці;

– ст.м. 23 Серпня;

– ст.м. Перемога.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости