Працівники КП «Харківські теплові мережі» закінчили монтаж першого з п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котельних в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ».

Як повідомив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко, станом на сьогодні фахівці змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи однієї установки. Її вдалося успішно запустити без зовнішнього електроживлення.Завдяки міні-ТЕЦ, яка відтепер є частиною котельні, джерело теплопостачання зможе безперебійно забезпечувати теплом та гарячою водою вісім житлових будинків, школу та дитячу лікарню. Потужність такого екологічно безпечного генератора – 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, яку він виробляє у процесі охолодження двигуна.

Зараз проєктно-монтажні роботи зі встановлення таких генераторів тривають ще на чотирьох котельнях у різних районах Харкова.

Нагадаємо, проєкт реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії.

Джерело: Харківська міськрада

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