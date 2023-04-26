У харківській дитячій поліклініці №12 відкрили кабінет психолога

Кабінет психолога для надання допомоги дітям відкрили у Міській дитячій поліклініці №12.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я, кабінет оснащений наборами іграшок для розвитку, мозаїками, конструкторами, музичними інструментами, спортивним інвентарем, іграшками з ефектами ввімкнення світла, звуку та руху. Також там є книги, розмальовки, пісочниця з кінетичним піском, масажні килимки тощо.«Під час війни робота психолога стала ще важливішою. Наші діти постійно перебувають у напрузі. Саме тому вони стають роздратованими, у них з’являються істерики, непослух. Іншим важливим моментом є соціалізація, спілкування з однолітками, а зараз діти цього позбавлені. Також багато хто з них був змушений покинути свої домівки і зараз живе в незнайомих місцях. Це, знову ж таки, викликає тривогу, страх і нерозуміння, як поводитися. Діти зараз борються з депресією, стали замикатися у собі. Вони потребують допомоги для виходу із постійного стресу», – пояснили у департаменті.Для дітей з особливими потребами заняття з психологом проводяться безкоштовно. Діти навчаються навичкам самообслуговування, проводиться розвиток когнітивної сфери, мови, формування навичок ігрової діяльності.

Джерело: Харківська міськрада

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