У Німеччині вшанували пам’ять загиблого харків’янина

Юлія Романченко – онука колишнього в’язня Бухенвальда Бориса Романченка, який загинув внаслідок обстрілів Харкова російськими окупантами – відвідала меморіальні комплекси Бухенвальд та Дора-Міттельбау.

Візит організував Департамент міжнародного співробітництва на запрошення керівництва меморіальних комплексів до 78-ї річниці визволення концтабору.Як повідомили у департаменті, Борис Романченко був в’язнем концтаборів Бухенвальд, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен у 1943-1945 роках, але загинув 18 березня 2022 року в своїй квартирі у Харкові внаслідок обстрілу. У 2009 році Борис Романченко був обраний віце-президентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора (ІКБД) і обіймав цю посаду до самої смерті. Юлія Романченко взяла участь у засіданні ІКБД та стала його віце-президентом від України.«У Веймарі посадили дерево на честь Бориса Романченка. Під час урочистого мітингу на колишньому апельплаці (площа в таборі, на якій проходила перевірка та перекличка) концтабору Бухенвальд прем’єр-міністр Федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов, котрий особисто знав Бориса Романченка, віддав належне мужності харків’ян, які зараз боронять своє місто», – зазначили в департаменті.

Джерело: Харківська міськрада

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