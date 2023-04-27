У Харкові почали висаджувати квіти на меморіалах та алеях харківських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» почали висаджувати квіти на меморіалах та алеях харківських кладовищ.

Як повідомили на підприємстві, петунія, сальвія, алісум та інші сезонні квіти вже прикрашають квітники поблизу меморіалу, що на території міського кладовища №3. Також комунальники висадили саджанці троянд на алеях міського кладовища №18.У рамках двомісячника «Зелена весна» робітники продовжують косити траву, облаштовувати газони, вирубувати поросль та сухостій, вивозити сміття.

Нагадаємо, що через високу мінну небезпеку закритими для відвідування та виконання робіт з благоустрою залишаються міське кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора), міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна) та міське кладовище №16 ( вул. 7 Сьомої Гвардійської Армії).

Джерело: Харківська міськрада

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