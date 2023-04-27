Понад 100 тисяч жителів Харківщини отримали гроші від Червоного Хреста

У Харківській області тривають виплати фінансової допомоги від міжнародних донорів тим громадянам, які пережили окупацію.

Усього допомогу по 1200 гривень за сприяння Мінреінтеграції, Товариства Червоного Хреста України та «Укрпошти» отримали 106 560 людей.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Ми дякуємо партнерам за постійну підтримку і дофінансування цієї програми. Завдяки такій співпраці змогли виплатити жителям деокупованих громад вже 127,8 мільйона гривень», – сказала Віта Ковальська.

Також вона зауважила, що наразі проєкт додатково профінансовано на 17 мільйонів гривень. Робота в цьому напрямку постійно продовжується.

Агентство Телевидения Новости