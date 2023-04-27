На Харківщині чоловік скоїв вбивство

Поліцейські затримали жителя Чугуївського району за скоєння умисного вбивства 24 квітня до відділу поліції № 1 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Поліцейські встановили, що між 68 та 49-річними чоловіками через постійні сварки склалися неприязні відносини. На вулиці 68-річний чоловік взяв камінь, що лежав на узбіччі дороги, підійшов до знайомого та наніс кілька ударів по голові.

Від травм чоловік втратив свідомість, однак зловмисник не зупинився та продовжив бити потерпілого. В результаті отриманих ушкоджень чоловік помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. 26 квітня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Агентство Телевидения Новости