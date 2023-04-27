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Хічкок відпочиває: на Харківщині відкрито сезон пташиної небезпеки

Хічкок відпочиває: на Харківщині відкрито сезон пташиної небезпеки

На Харківщині зафіксовано вже декілька випадків, коли великі птахи (сороки та ворони) знаходили та переносили міни-пелюстки. Цю інформацію новинам АТН повідомив начальник частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Ігор Овчарук:

«Ці самі пелюстки переносяться навіть воронами і сороками. Уже є випадки неодноразові. В одному місці бабуся посадила свою грядку біля хатинки, висадила цибульку. На ранок виходить – лежить пелюстка. Ми приїхали, нам прийшлось її знешкодити, незрозуміло звідки! Вона каже, я ж садила, тут нічого не було. Свіжий випадок в Чкаловському: ворона принесла на кришу будівлі. Сонечко пригріло і пелюстка взірвалася».

Міна важить усього 80 грамів, тож птахи можуть легко їх підняти. А самоліквідуватися, каже Овчарук, може лише незначна частина пелюсток, що оснащена спеціальним механізмом. Більшість може чекати підриву роками.

Агентство Телевидения Новости

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