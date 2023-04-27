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Терехов виступив на панельній дискусії в США

Терехов виступив на панельній дискусії в США

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 27 квітня, виступив на панельній дискусії «Місцеве лідерство в Україні: врядування в умовах війни та невизначеності» в рамках робочого візиту делегації мерів українських міст до США.

Очільник міста розповів американським колегам про безпекові виклики, з якими зіштовхнувся Харків під час війни, та відновлення пошкодженої житлової забудови, а також поділився досвідом громади в питаннях інтеграції ВПО.Під час обговорень учасники також розглянули питання європейської інтеграції України з фокусом на Європейській хартії місцевого самоврядування, моделювання сценаріїв повоєнного відновлення та підтримку міжнародних партнерів на цьому шляху.Візит відбувається за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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