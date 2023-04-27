До суду передана справа двох чорних лісорубів

Богодухівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків за фактом організації, керування, підготовки та вчинення незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, перевезення та збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, двоє мешканців села Чутове Полтавської області вирішили організувати незаконну порубку дерев. Проте місцем своєї злочинної діяльності вони обрали Харківщину, а саме територію Сидоренківського старостинського округу Валківської ОТГ Богодухівського району.

Як повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, у червні минулого року зловмисники запропонували іншим особам зрубати дерева, запевнивши, що вони мають всі необхідні дозволи та документи.

Як наслідок, через обман ділків було зрубано дуби, ясени та клени.

Незаконні дії чорних лісорубів спричинили державі збитки на суму майже 120 тис. гривень.

Справу розглядатимуть у Валківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Досудове розслідування проводив СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости