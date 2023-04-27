1,25 млн гривень: громада в Ізюмському районі уклала угоди на ремонт будинків

Підприємство житлово-комунального господарства “Донецьке” уклало три угоди з ТОВ “Оргкровля і К” на ремонт будинків загальною вартістю 1,25 млн грн.

Про це стало відомо під час моніторингу системи “Прозорро”.

Так, мова йде капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул.Весняна, 67 селища Донець Ізюмського району. Вартість робіт 593,4 тис. грн.

Також планується капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вул.Спортивна, 9 селища Донець вартістю 410,2 тис. грн та ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку по вулиці Першотравнева, 91А у селищі Андріївка вартістю 246,8 тис. грн.

Всі угоди підписані без використання системи електронних закупівель. Договори у систему “Прозорро” завантажені не були.

ТОВ “Оргкровля і К” зареєстроване у Дніпрі. Засновниками є Віктор Сокушев та Анатолій Ганзій. У Харкові вони мають компанію “Євроруф”.

За даними сайту clarity-project.info, “Оргкровля і К” є активним виконавцем підрядів за бюджетні кошти, а найбільшим замовником у цієї фірми був Департамент житлового господарства Харківської міськради, з якими уклали угод на суму 14 млн грн.

Джерело: ХАЦ

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