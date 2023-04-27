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В області зареєстровано 34181 випадок інфекційних захворювань

За 3 місяці 2023 року з урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в області зареєстровано 34181 випадок інфекційних захворювань проти 103228 за аналогічний період минулого року (зниження в 3,0 рази). Без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – 735 випадків проти 767 (зниження на 4,2%).

Загальний відсоток перехворілого інфекційними захворюваннями населення складає 1,3 проти 3,9 у минулому році. Питома вага захворюваності дитячого населення становить 32,3% проти 21,1% у 2022 році.

Превалюючою у структурі інфекційної захворюваності (без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій) є захворюваність гострими кишковими інфекціями, питома вага яких складає 41,2%.

Джерело: labcenter

Агентство Телевидения Новости

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