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На дорогах Харківщини прилади автоматичної фіксації правопорушень поки не працюватимуть

На дорогах Харківщини прилади автоматичної фіксації правопорушень поки не працюватимуть

З 28 квітня на автомобільних дорогах України відновлять роботу комплекси автоматичної фіксації правопорушень, які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Фейсбуці.

Загалом відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень на автодорогах Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей. А у Дніпрі та Кременчуці запрацюють 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП – перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування комплексів дивіться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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