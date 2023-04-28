У Чехії хочуть відкрити залізничний маршрут з Праги до Львова

Чехія планує відкрити залізничне сполучення з Праги до Львова: пересадку зроблять у польському Перемишлі.

Чеська залізниця «Ческе драги» (ČD) планує у червні 2023 року відкрити маршрут Прага — Львів через польський Перемишль із гарантованою пересадкою на українські потяги. Для рейсу знадобиться лише один квиток.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на ProUkraїnu (Blesk.cz).

Міжнародний «своєчасний квиток» на маршрут Прага — Львів продаватимуть зі знижкою за принципом «що раніше, то дешевше». Він гарантуватиме, що пасажири зможуть пересісти на потяг у Перемишлі, який їх чекатиме навіть тоді, коли інший запізнюється.

Схема сполучень Чехія — Україна через Польщу, Словаччину, Австрію й Угорщину.«Ческе драги»

Однак запровадження квитка ще обговорюють. Зараз він діє на сполученні Прага – Мукачево з пересадкою у словацьких Кошицях. Купити квиток на цей рейс можна в інтернет-касі «Ческе драги», на вокзалі чи за телефоном чеської державної залізниці.

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