Зранку окупанти обстрілювали Вовчанськ: влучили в дитячий садок
За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у Вовчанську: будівля частково зруйнована.
Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.