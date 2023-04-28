Зранку окупанти обстрілювали Вовчанськ: влучили в дитячий садок

За процесуального керівництва Чугуївської та Куп‘янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня близько 6:30 російські військові влучили у дах дитячого садку у Вовчанську: будівля частково зруйнована.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости