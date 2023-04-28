В харківському Екопарку завершили розмінування «Долини альпак»: відкриття 1 червня

Територія «Долини альпак» та Реабілітаційного центру повністю розмінована та безпечна. З сьогоднішнього дня це офіційно підтверджено, повідомили в харківському Екопарку.

Відновлено зону безпеки, сьогодні також буде повністю обладнано бомбосховище. Робота не зупиняється: встановлюють точки громадського харчування, туалети, медпункт. Десь за тиждень уже почнемо завозити тварин. Як вже повідомлялося, відкриття першої відновленої локації Екопарку заплановане на 1 червня.

«Реабілітаційний центр, який ми відкриваємо – це започаткування великого проекту, ми хочемо реалізувати його по всій Україні. Вже є попередні плани щодо відкриття таких реабілітаційних центрів у Дніпрі, Києві, а також у Харкові на території ТЦ «Барабашово». Ми хочемо відкрити максимально велику кількість локацій, насамперед – щоб допомогти українським дітям пережити всі ті жахи, які випали на їхню частку та повернути в їхнє життя радість».

Агентство Телевидения Новости