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Харківські патрульні врятували чоловіка, який не міг вибратися з водойми

Харківські патрульні врятували чоловіка, який не міг вибратися з водойми

Днями під час патрулювання Салтівського району інспектори отримали виклик про нещасний випадок. Заявник повідомив, що бачить, як у водоймі поблизу берега перебуває чоловік і, найпевніше, потребує допомоги.

На місце одразу прибули патрульні, які побачили знесиленого чоловіка, який був біля берега, але через переохолодження вже не мав сил вибратися. Охоронці порядку спільними зусилля витягли чоловіка на берег, одразу загорнули в термоковдру, повернули у стабільне бокове положення та постійно підтримували розмову і контролювали його стан до приїзду швидкої. Надалі чоловіка ушпиталили до реанімації.

Агентство Телевидения Новости

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