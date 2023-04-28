Аграрії Харківщини засіяли 56 тисяч гектарів полів

Загалом цієї весни планують засіяти близько 570 тисяч га полів області. Дощова погода призупиняє роботи, але на врожайність це не вплине, розповів заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Наразі аграрії регіону засіяли 56 тисяч гектарів полів. Одне з підприємств, які активно проводять весняно-польові роботи, Євген Іванов відвідав у Зачепилівській громаді.

«Підприємство «Агро-Глянь» – типовий приклад діючого господарства у Харківській області. На щастя, у цій місцевості не було зафіксовано активних бойових дій агресора, що дало можливість людям працювати на повну силу. Таких господарств у регіоні лишилося десь 60% – близько 100 одиниць. Бачимо, що виробничий процес тут налагоджено – поля доглянуті та оброблені, вирощується озима пшениця, триває посів кукурудзи, соняшника, працює тваринницький сегмент і виробництво молока», – розповів Євген Іванов.

Заступник начальника ХОВА зауважив, що через повномасштабну агресію рф зараз вцілілі фермерські господарства регіону переживають скрутний час. Та попри збитковість підприємства продовжують роботу, підтримуючи тим самим економіку Харківщини та країни в цілому.

«Тваринництво і до війни було частково збитковим, а зараз виходимо майже в нуль. На щастя, можемо продовжувати вести господарство. Тим паче у нас до 140 працівників. А коли чуєш позитивні відгуки людей про нашу продукцію, це мотивує працювати далі попри економічні труднощі», – поділився генеральний директор підприємства «Агро-Глянь» Іван Глянь.

Агентство Телевидения Новости