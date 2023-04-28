Схованка у пляшці з-під машинного мастила: харків’янка, яка планувала збувати психотропи, відбуватиме строк за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винною 28-річну жінку в незаконному придбанні та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Їй призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Прокурори довели вину харків’янки, яка вирішила незаконно підзаробити. Для цього вона зв’язалась з адміністратором Телеграм-каналу, реклама про відкриття якого була поширена серед споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин, та домовилась про придбання заборонених речовин з метою їх подальшого збуту.

Жінка отримала поштою посилку — пляшку нібито з машинним мастилом, у якій насправді знаходились згортки з психотропною речовиною PVP, які зловмисниця і повинна була збути у Харкові.

Після цього вона віднесла отриману «посилку» до камери схову одного з харківських супермаркетів, а ключ сховала неподалік від магазину.

Жінка попросила свою знайому забрати у камері схову «посилку», про вміст якої дівчина не знала.

Правоохоронці встановили, що у пляшці з-під машинного мастила було замасковано понад 1,2 кг PVP.

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости