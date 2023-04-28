Токар, терміст, головний бухгалтер: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 27 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1352 вакансії.

1. Токар – 30 000 грн.

2. Терміст – 20 000 грн.

3. Головний бухгалтер – 16 990 грн.

4. Юрист – 16 200 грн.

5. Архітектор – 15 000 грн.

6. Інженер-конструктор – 13 000 грн.

7. Машиніст екскаватора – 12 700 грн.

8. Завідувач складу – 12 000 грн.

9. Перукар (перукар-модельєр) – 10 000 грн.

10. Практичний психолог – 9 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68;

057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.

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