Патрульні встановили винуватця ДТП на проспекті Героїв Харкова

Сьогодні близько 11:00 на проспекті Героїв Харкова, 138-а, сталась ДТП без травмованих.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel порушив п. 8.7.3е ПДР України та здійснив зіткнення з автомобілем Renault, повідомляє УПП Харківської області.

Медична допомога учасникам ДТП не знадобилася.

На водія автомобіля Opel патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. Матеріал буде направлено до суду.

фото: Автомобильный Харьков | СТО Харьков

фото: Автомобильный Харьков | СТО Харьков

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