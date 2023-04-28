83 потерпілих, 250 тисяч збитків: судитимуть харків’янина, який різав колеса автівкам на Салтівці

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за фактом хуліганства (ч. 1, ч. 4 ст. 296 КК України).

Перед судом постане харків’янин, від дій якого потерпали власники автомобілів, що мешкають в районі Північної Салтівки. За даними слідства, з грудня 2022 року по січень 2023 року чоловік неодноразово різав колеса автомобілів, припаркованих біля житлових будинків, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

На початку січня, коли обвинувачений вчергове збирався порізати шини автівки, його побачив 27-річний місцевий мешканець та зробив зауваження, вимагаючи припинити хуліганські дії. Однак обвинувачений став поводити себе ще більш зухвало: він наблизився до чоловіка, став лаятись і погрожувати фізичною розправою, розмахуючи ножем в бік потерпілого.

Конфлікт завершився тим, що зловмисник втік з місця події. Слідством встановлено 83 потерпілих, яким спричинено збитки на загальну суму майже 250 тис. грн.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу стосовно нього розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости