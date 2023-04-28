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На Львівщині та Харківщині прикордонники затримали двох осіб за крадіжки

На Львівщині та Харківщині прикордонники затримали двох осіб за крадіжки

В одному випадку правопорушника затримали у пункті пропуску «Шегині», що на Львівщині.

Під час оформлення рейсового автобуса, що слідував з Польщі, прикордонники виявили 52-річного громадянина Грузії. Під час паспортного контролю відносно чоловіка, який їхав як пасажир, спрацювала база даних щодо його розшуку правоохоронними органами. З’ясувалося, що громадянин розшукувався у рамках кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 15 «Замах на злочин» та ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» ККУ. Встановлено також, що чоловік потрапив до Польщі восени цього року та встиг перетнути кордон до початку його розшуку правоохоронцями.

В іншому випадку на одному з контрольних постів прикордонники виявили чоловіка, який переховувався від правоохоронців з 2020 року. Під час перевірки документів 30-річного чоловіка, який прямував до Харкова пішки прикордонники встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ «Крадіжка».

В обох випадках прикордонники поінформували ініціатора доручень та передали розшукуваних громадян компетентним органам.

Агентство Телевидения Новости

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