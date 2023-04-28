На Харківщині поліція евакуювала сім дітей

В Куп’янському районі поліція евакуювала сім дітей віком від двох до одинадцяти років

27 квітня поліцейські ГУНП в Харківській області разом з адміністрацією Київського району та волонтерами здійснили примусову евакуацію громадян з селищ Пісчане, Березники та Кучерівка Куп’янського району.

Перед початком заходів начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко та начальник Управління превентивної діяльності Сергій Бірбасов провели з особовим складом цільовий інструктаж.

Правоохоронці евакуювали з села Пісчане жінку з 5 та 11-річними дітьми, з села Кучерівка евакуйована жінка з 4 та 10-річними дітьми, з села Березники – жінка з трьома дітьми 2, 4 та 6 років. Їх доставили до Харкова та надали житло.

Евакуаційні заходи будуть тривати поки працівники поліції не вивезуть всіх дітей до безпечних місць.

Агентство Телевидения Новости