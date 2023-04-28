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Через лікарку з Маріуполя українські військові були піддані катуванню

Через лікарку з Маріуполя українські військові були піддані катуванню

Видала військовим рф тяжкопоранених українських захисників – судитимуть лікарку-офтальмолога з Маріуполя

Прокурорами Донецької обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року війська рф під час окупації міста захопили будівлі комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполя».

В цей час там перебували не менше 7 військовослужбовців ЗСУ.

Аби приховати цей факт від окупантів, персонал медзакладу перевдягнув українських захисників у цивільний одяг.

Проте лікарка-офтальмолог відділення мікрохірургії ока, підтримуючи дії країни-агресора, під час проведення медичного обходу добровільно передала військовим РФ відомості про перебування тяжкопоранених та хворих військовослужбовців ЗСУ.

Через дії обвинуваченої окупанти взяли захисників у полон, де їх піддали фізичним та моральним знущанням.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Агентство Телевидения Новости

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