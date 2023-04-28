У Харкові висадили 200 кущів троянд

За минулий тиждень працівники КП «Об’єднання парків культури та відпочинку» облаштували 2,5 тис. кв. м квітників та висадили 200 кущів троянд.

Також у рамках акції «Зелена весна» вони пофарбували 680 кв. м бордюрів, металоконструкцій, цоколю, будівель та огорожі, прорідили від порослі паркові насадження на території 30 га, зібрали та подрібнили гілки.

Крім того, працівники підприємства щоденно виконують прибирання 140 га території парків, 11 га доріжок і тротуарів, шістьох дитячих та трьох спортивних майданчиків, а також трьох майданчиків для вигулу собак. З початку року було вивезено 690 куб. м сміття та великогабаритних відходів, проведено санітарну обрізку 695 дерев.

Джерело: Харківська міськрада

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