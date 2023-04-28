Харків’яни почали повертатися до одного з будинків Холодногірського району

У вересні минулого року внаслідок масованого ракетного удару по Харкову постраждав один із будинків у Холодногірському районі.

Як повідомили в АТ «Харківміськгаз», у будинку були зруйновані дах, частина фасаду, а також усі комунікації, у тому числі газові мережі: ввідний газопровід вигнуло і наскрізь посікло уламками.

«Після ліквідації наслідків руйнування будинку фахівці «Харківміськгазу» змогли розпочати відновлення мереж газопостачання. Повністю був прокладений ввідний газопровід уздовж відбудованого фасаду будинку, щоб надалі відновити роботу котельні, що забезпечує подачу тепла та гарячої води. Поступово мешканці цього будинку повертаються додому, тому газовики роблять все, щоб у кожному будинку було комфортно та тепло», – зазначили у компанії.

Джерело: Харківська міськрада

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