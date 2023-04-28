У Харкові водій Audi грубо порушив ПДР

Патрульні продовжують притягати до відповідальності грубих порушників.

Вчора в мережі з’явилось відео, на якому видно, як водій автомобіля Audi грубо порушує ПДР. Порушник здійснив проїзд перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора.

Невпинно нагадую, що такі правопорушення не припустимі на дорогах, адже несуть загрозу життю та здоров’я людей. Саме тому ми робимо все необхідне, аби не допустити систематичності зухвальства на проїжджій частині.

На наступний день після публікації патрульні розшукали правопорушника.

Поліцейські опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності. На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости