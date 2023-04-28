На Харківщині кіт звернувся до людей по допомогу

Це Бонька, якого в Богодухові врятували мама з донькою. Бонька приходив до них під будинок поїсти. А кілька днів тому прийшов у такому стані за допомогою. У Боньки велика кількість некрозу на нижній щелепі, губі та десні, перелом нижньої щелепи. Між м’якими тканинами та щелепою — порожнина, в якій багато гною. Схоже, що Бонька постраждав від нападу собак.

Йому зачистили частину некротизованих тканин та встановили серкляж у місці перелому.

Попереду тривалий курс обробок, інфузійна терапія. Порожнину з гноєм щодня промиватимуть.

А рятівниці після одужання заберуть Боньку до себе назавжди.

Допомогти в лікуванні Боньки:Реквізити

Джерело: ПОРЯТУНОК ТВАРИН ХАРКІВ

Агентство Телевидения Новости