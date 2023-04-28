Особи, які створюють загрозу національній безпеці, будуть оприлюднені

МКІП оприлюднює прийнятий від Апарату РНБО Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

На виконання Закону України «Про медіа» Міністерство культури та інформаційної політики забезпечило приймання від Апарату Ради національної безпеки та оборони Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, що складений і є чинним станом на 31 березня цього року.Вказаний Перелік включає 211 осіб.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 126 Закону України «Про медіа» відповідний Перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки та оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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