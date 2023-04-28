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28.04.2023 20:48
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Україна та Чехія підготували 6 ключових проєктів спільного виробництва

Україна та Чехія підготували 6 ключових проєктів спільного виробництва

Україна та Чехія підготували шість ключових проєктів спільного виробництва, які стосуються виробництва боєприпасів, зброї, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Павел заявив, що співпраця Чехії та України має великий розмах, але ще є куди її розширювати. За словами Павела, чеські приватні суб’єкти мають зацікавленість у тому, щоб співпрацювати з Україною.

Він розповів, що Чехії є 6 ключових проєктів з Україною, які можна дуже швидко розгорнути. Також підготовлені проєкти у 5 ключових областях щодо відбудови України.

«У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм […] Що стосується конкретних проєктів, вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання технологій і виробництва є пріоритетом для того, щоб це виробництво частково або повністю могло також здійснюватися на території України», — сказав Павел.

Президент Чехії також висловився на підтримку членства України в ЄС і НАТО й зазначив, що Україна заслужила це своєю стійкістю, відвагою, протистоянням і боротьбою за свободу.

«Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС та НАТО. Тут питання радше, коли. З цього боку варто говорити про те, що переговори щодо членства України в ЄС мають розпочатися до кінця року», — сказав Павел.

Джерело: hromadske

Агентство Телевидения Новости

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