Божевільний дід продовжує “поліпшувати” життя росіянам

Президент росії володимир путін підписав 28 квітня низку нових законів у росії. Один із них дозволяє довічне ув’язнення за держзраду, інший — позбавлення набутого громадянства за «фейки» та «дискредитацію» армії.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Усього за день путін підписав 43 документи. Зокрема, путін затвердив поправки, які дозволяють позбавляти набутого громадянства за статтями про дискредитацію армії, за ухилення від військової служби, дезертирство та участь у діяльності «небажаних організацій».

Позбавляти громадянства зможуть без суду, на підставі висновку ФСБ про те, що дії громадянина «створюють загрозу національній безпеці» росії. Оскаржити це рішення можна буде протягом 10 днів, але вже після позбавлення громадянства.

Окрім дозволу призначати довічне за державну зраду, путін посилив покарання за деякими іншими кримінальними статтями. Так, за диверсію тепер передбачається покарання до 20 років колонії (раніше було 15). До 20 років загрожує за вчинення дій, які створили загрозу загибелі людей і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні. За сприяння терористичній діяльності мінімальний поріг покарання збільшується з 5 до 7 років.

Ще один закон, підписаний путіним, передбачає покарання до 5 років позбавлення волі за підтримку рішень міжнародних організацій, у яких не бере участі росія. Це стосується й підтримки рішень Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який у березні виписав ордер на арешт путіна.

Джерело: hromadske

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