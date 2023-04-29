Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агрофірми на Харківщині

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка.

У с. Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми.

Внаслідок ракетного удару по м. Куп’янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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