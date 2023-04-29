У Харкові п’ятирічний хлопчик мало не випав з вікна

“На відкритому вікні третього поверху стоїть хлопчик 5-ти років та ледь тримається за віконну раму”,— з таким повідомленням звернувся до патрульних небайдужий чоловік. Подія відбувалася близько 18-ї години, в Слобідському районі міста Харкова.

Патрульні негайно кинулись до будинку. Дитина стояла на підвіконні та у будь-який момент могла випасти з вікна. Інспектори негайно розшукали серед мешканців простирадла та розгорнули їх під балконом, аби раптом малий не втримається, впіймати його.

Двері квартири ніхто не відчиняв, тому одразу правоохоронці викликали на місце рятувальників та намагались встановити контакт з хлопчиком. Прибувши на місце, рятувальники почали розгортати драбину, аби врятувати малюка.

Цієї миті на балконі з’явився батько, який зняв дитину з вікна. Врешті чоловік відкрив двері поліцейським. Під час розмови він розповів, що випив спиртовмісну настоянку та заснув, залишивши хлопчика без нагляду. На щастя, дитина не отримала жодних травм.

Правоохоронці розшукали матір малюка, якій розповіли про подію. На місце прибули інспектори ювенальної превенції, які встановлять належність виконання подружжям батьківських обов’язків.

Агентство Телевидения Новости