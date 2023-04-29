Розпочалася чотириста тридцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках . На жаль є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди.

Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.Загалом протягом минулої доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також – два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони. Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних осіб, серед них 4 дітей. Під завалами залишаються люди, тривають пошукові роботи. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Також ворог завдав 36 авіаційних ударів.

Застосовуючи керовані авіаційні бомби, росіяни атакували Чернігівщину, внаслідок чого в населеному пункті Костобобрів розбомбили 8 цивільних будинків. Окрім того, ворог здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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