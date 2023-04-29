ДСНС ліквідували 10 пожеж та знешкодили 104 одиниці вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 28 по 29 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 23 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

6 – для надання допомоги населенню;

7 – інший виїзд.

Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території м. Вовчанськ. Пошкоджень зазнали дитячий садок та продуктовий магазин.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям с. Коротич рятувальники доставили 2,5 т технічної води.

Агентство Телевидения Новости