Терехов зустрівся з мером Сіетла

Харківський міський голова Ігор Терехов провів робочу зустріч з мером американського міста Сіетл Брюсом Харреллом.

Під час розмови сторони обговорили можливості майбутнього партнерства та питання залучення інвестицій для відновлення Харкова.Ігор Терехов познайомив американського колегу з історією Харкова та представив йому Генеральний план розвитку післявоєнного міста.«Розказав Брюсу Харреллу про Харків, про його шалений науковий та промисловий потенціал. Поділився нашими планами на нинішній рік та баченням стратегії розвитку в цілому. Наша історія боротьби дуже мотивує американців допомагати Україні й надалі», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости