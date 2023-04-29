Понад 300 робіт: у Харкові підбили підсумки конкурсу постерів

Понад 300 робіт було надіслано для участі у конкурсі електронних постерів на тему протидії торгівлі людьми, який проводився у місті Харкові.

Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, у конкурсі взяли участь студенти з 11 вишів та учні з 50 шкіл міста. У своїх роботах вони розповіли про види торгівлі людьми, ознаки, за якими можна виявити злочинні наміри, правила безпеки, вказали телефони гарячих ліній тощо. «Ми отримали велику кількість цікавих електронних плакатів, які, за згоди авторів, зможемо використовувати в подальшій інформаційно-просвітницькій роботі з протидії торгівлі людьми. Це дуже суттєва допомога нам на шляху боротьби з цим ганебним явищем і створення для харків’ян максимально безпечного середовища», – зазначив директор департаменту Олександр Власенко.

Сьогодні, 28 квітня, у Харкові відбувся круглий стіл, на якому обговорили напрямки подальшої роботи з питань інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед молоді. Також у рамках заходу підбили підсумки конкурсу. Авторів 12 кращих робіт відзначили дипломами та подарунками від департаменту. Ще п’ять учасників отримали заохочувальні призи від громадських організацій «Ла Страда-Україна» та «Центр гендерної культури».

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