Коли та де буде відключено гарячу воду в 444 житлових будинках Харкова?

З 01.05.2023 по 01.08.2023, у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт, у Холодногірському, Новобаварському та Шевченківському районах буде відключено гарячу воду в 444 житлових будинках.

В межах ремонтної кампаніі буде виконано комплексні перекладки 6 кілометрів магістральних мереж, 39 кілометрів внутрішньоквартальних мереж та транзитних трубопроводів, реконструкція 7 магістральних камер, модернізація та автоматизація 6 центральних теплових пунктів. Крім того, житлові будинки комплексно підготують до нового опалювального сезону.

КП «Харківські теплові мережі» приносить вибачення за тимчасові незручності. Невідкладний характер вказаних ремонтних робіт пов’язаний також із надскладним опалювальним періодом, протягом якого довелося 8 разів перезапускати систему теплопостачання міста.

Агентство Телевидения Новости