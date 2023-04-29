Сьогодні завершується громадське обговорення щодо перейменування вулиць Харкова

Громадське обговорення щодо присвоєння низці топонімів міста Харкова імен загиблих захисників України та видатних українців завершується сьогодні, 28 квітня.

Мова йде про перейменування чотирьох вулиць та присвоєння імені одному скверу. Так, вул. Плеханівську харків’янам пропонують перейменувати на вул. Георгія Тарасенка, вул. Державінську – на вул. Дмитра Коцюбайла, вул. Броненосця «Потьомкін» – на вул. Олега Громадського, вул. Студентську – на вул. Василя Тація, а скверу на вул. Конторській (навпроти будинку №5) пропонується дати ім’я Влади Черних.Обговорення проводилось у формі електронної консультації на сайті Харківської міської ради. Відповідно до чинного законодавства, громадяни мали змогу з 27 березня до 28 квітня включно подати свої пропозиції щодо перейменування топонімів за посиланням.

Джерело: Харківська міськрада

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