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На Харківщині дитині продали алкоголь

На Харківщині дитині продали алкоголь

Поліцейські задокументували факт продажу алкоголя неповнолітній в Чугуївському районі.

   Аби перевірити чи всі продавці продовольчих крамниць дотримуються законодавства відносно заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім особам, поліцейські провели профілактичний рейд по торговельним закладам.   В смт Печеніг продавець продала 14-річній дівчинці слабоалкогольний напій. Поліцейські встановили, що дівчина неповнолітня, однак продавчиня навіть не поцікавилась її віком і без вагань продала напій.   Щодо жінки складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.   Поліцейські закликає власників та продавців закладів торгівлі неухильно дотримуватися чинного законодавства та не продавати сигарети і алкоголь особам, які не досягли 18 років.

Агентство Телевидения Новости

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