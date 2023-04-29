На Харківщині дитині продали алкоголь

Поліцейські задокументували факт продажу алкоголя неповнолітній в Чугуївському районі.

Аби перевірити чи всі продавці продовольчих крамниць дотримуються законодавства відносно заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім особам, поліцейські провели профілактичний рейд по торговельним закладам. В смт Печеніг продавець продала 14-річній дівчинці слабоалкогольний напій. Поліцейські встановили, що дівчина неповнолітня, однак продавчиня навіть не поцікавилась її віком і без вагань продала напій. Щодо жінки складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські закликає власників та продавців закладів торгівлі неухильно дотримуватися чинного законодавства та не продавати сигарети і алкоголь особам, які не досягли 18 років.

Агентство Телевидения Новости