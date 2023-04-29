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В Ізюмському районі чоловік підірвався на міні

В Ізюмському районі чоловік підірвався на міні

Сьогодні, 29 квітня, у селищі Вірнопілля Ізюмського району стався нещасний випадок: 30-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі.

Постраждалого було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості.

ГУ ДСНС України у Харківській області вкотре закликає усіх мешканців області бути максимально обережними: «У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112».

Агентство Телевидения Новости

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