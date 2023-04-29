В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція: 23 людини загинуло

В Умані вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи. Там вранці 28 квітня, під час масованої ракетної атаки на Україну, поцілили у житловий будинок. На місці працюють рятувальники, спецслужби та журналісти Суспільного.

16:15 :

Повідомили, що в Умані під завалами загинули шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років), про це повідомив міністр МВС. Наразі криміналісти ідентифікували усі 23 тіла.

15:40 :

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція, повідомили Суспільному в пресслужбі Головного управління ДСНС області. Дані поки лишаються попередніми — загинули п’ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Загальна кількість загиблих — 23. Безвісти зниклою вважають одну жінку

10:00 :

Кількість загиблих дітей в Умані зросла до п’яти, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. В Умані тіла 22 з 23 загиблих ідентифіковані. В процесі ідентифікації з’ясували, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважають одну жінку. Пошукова операція триває.

Агентство Телевидения Новости