Масштабний збій в Приватбанку: про терміни відновлення роботи не повідомляється

Приватбанк попереджає про проблему з оплатою банківськими картками. Наразі лише частина транзакцій охоплені цим збоєм, повідомляється на офіційній сторінці банку в Фейсбуці.

«Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват», повідомив співзасновник Моно-банку Гороховський.

В Приватбанку про терміни відновлення роботи сервісу не повідомляють, але запевгняють, що «всі залучені IT-фахівці працюють над відновленням роботи мережі безготівкових розрахунків».

Агентство Телевидения Новости