Оновлено вимоги до перевезення тварин на територію країн ЄС

Держпродспоживслужба повідомляє, що за інформацією, отриманою від компетентного органу Румунії, з 1 травня 2023 року ввезення домашніх тварин на територію країни може здійснюватися тільки при наявності у тварини результату дослідження на рівень титру антитіл до вірусу сказу. Рекомендуємо враховувати згадані вимоги при плануванні поїздок.

Нагадаємо, що для в’їзду на територію ЄС з твариною-компаньйоном потрібен міжнародний ветеринарний сертифікат. Зазначений документ видає державний ветеринарний інспектор міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні відповідно до вимог країни призначення на підставі належно оформлених ветеринарних документів встановленої форми та безпосереднього огляду.

Також звертаємо увагу, що фахівці Держпродспоживслужби розробили чек-лист для перетину кордону з домашнім улюбленцем.

Поточні вимоги до некомерційного переміщення тварин на територію країн ЄС, що межують з Україною станом на 01.05.2023 р., відображені на інфографіці.

Джерело: ДПСС

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