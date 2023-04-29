Чугуївський район: на якому етапі роботи з відновлення електропостачання

Селище Гракове Чугуївського району, світла в домівках тут немає з березня минулого року. Через активні бойові дії в Граковому та сусідніх Степовому та Мосьпановому лінії електропередач були знищені на 80%, а місцями вщент. Над відновленням електромереж фахівці «Харківобленерго» працюють разом з піротехніками. На цій ділянці відновлювальні роботи вже майже завершено.

Андрій Семенов, начальник Чугуївського РЕМ АТ «Харківобленерго»

Залишилося відновити порядка 30 прольотів, це близько кіломатра провода по високовольтній лінії електромереж. Зараз працюємо на вулиці Шевченко, під’єднуємо домоволодіння,а мережу ми відновили напередодні. домоволодінь.

Напруга у відремонтованій мережі має з’явитися пізніше, коли сапери дадуть дозвіл на підключення. Тут свій фронт – всі чекають, коли погодні умови дозволять працювати в нормальному темпі – коли земля підсохне.

Завтра будемо пробувати вєздєходами заїжджати, але фахівці наши сумніваються. – Тобто тиждень-два, так?

На момент деокупації в Граковому залишалося півсотні мешканців. Зараз люди потроху повертаються і прискорити цей процес має відновлення електропостачання.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Якщо брати цей населений пункт, ми прогнозуємо, що в ньому з’явиться електроенергія десь за два тижні, тобто люди вже отримають електроенергію. За нашими даними, зараз тут мешкає близько 160 людей і електроенергія має дати такий поштовх, щоб люди поверталися і приступали до відновлення – десь власними силами, а десь відповідно до ухвалених законів щодо компенсації.

Досить важко тут найти житловий будинок, не пошкоджений внаслідок рос.агресії. Безпосередньо тут перебували війська рф, вони переховувалися і у закладі освіти, у школі, вони зруйнували церкву. Інфраструктура тут пошкоджена на 80%.

Ми отримуємо від наших міжнародних партнерів – іншого джерела у нас наразі немає – будівельні матеріали, покрівля, плівка – ми відразу розподіляємо в залежності від потреб на ті чи інші громади. Якщо людина повертається і в неї зруйнований будинок – вона має змогу звернулися до селищного військового голови із заявкою, а ми далі будемо шукати, де ми можемо це знайти.

Найважче – відновлення ліній електропередач, які проходять полями та лісопосадками. Особливо поряд з колишніми позиціями окупантів, кажуть електрики. На відкритих територіях працює важка техніка – спеціальні броньовані машини для розмінування, якими керують дистанційно. Що вже зроблено та що у планах – все відзначається на карті.

Бачите, червоним в нас відмічені населені пункти, до яких ми доходимо і будемо підключати. В самому серці Харківської області у нас три червоні крапки, які ми скоро зробимо зеленими.

В державній службі з надзвичайних ситуацій вкотре закликають громадян бути обережними та без нагальної потреби не відвідувати водойми та ліси.

Олександр Волобуєв, начальника ГУ ДСНС України у Харківській області

40% території Харківської області потенційно небезпечні, там знаходяться або можуть знаходитися ВНП. По кожному пляжу будемо потенційно розбиратися. – По риболовлі буде продовжена заборона? – Так. Дуже багато випадків, коли дорослі, або батько з дитиною підриваються. Це не та ситуація, коли треба обов’язково йти на рибалку.

Так спрацьовує найменша протипіхотна міна Пелюстка, до якої через її невеличкий розмір багато хто ставиться зневажливо. Ця міна призначена, щоб калічити людей і вона гарантовано травмує нижні кінцівки. Наразі над зачищенням Харківської землі від вибухонебезпечних предметів працюють 36 піротехнічних розрахунків.





Агентство Телевидения Новости