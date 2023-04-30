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17 оперативних виїздів за добу: ліквідовано 9 пожеж, знешкоджено 123 міни

17 оперативних виїздів за добу: ліквідовано 9 пожеж, знешкоджено 123 міни

Протягом доби з 29 по 30 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

7 – для надання допомоги населенню;

1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Близько 12:30 у с. Вірнопілля, Ізюмського району, стався нещасний випадок. Чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Його було госпіталізовано до місцевої лікарні, стан – середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости

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